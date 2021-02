Homem morre atropelado por trem em Mandaguari

Por volta das 23h30 de sábado (20), um homem morreu atropelado pelo trem que trafegava sentido a Jandaia do Sul.

O acidente ocorreu na região da Chita Brasil, paralela à Rua Senador Salgado Filho, conhecida como Perimetral.

Segundo informações, dois homens estaria segurando a vítima na linha férrea e quando o trem se aproximou eles deixaram a vítima ser atropelada e fugiram do local.

O Corpo de Bombeiros e Samu estiveram no local mas o homem já estava em óbito, com o corpo dilacerado. As Polícia Militar, Civil, Criminalística e IML foram acionados mas nenhum suspeito havia sido preso.

A Polícia Civil continua investigando.

Com informações de Rubens Silva / André Amaral