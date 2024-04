Homem morre após carro ser esmagado por caminhões na BR-376 em Maringá

Na manhã desta terça-feira, dia 23, uma terrível colisão na rodovia BR-376, no distrito de São Domingos, em Maringá, resultou na morte de um motorista.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo em que o homem estava foi esmagado entre dois caminhões. As equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas imediatamente, mas, infelizmente, o homem não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do acidente.

A vítima ficou presa nas ferragens. A identidade do motorista não foi divulgada até o momento.