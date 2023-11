Homem foi internado na UTI após ser espancado em Bom Sucesso

Lamentavelmente, ocorreu um episódio de violência em Bom Sucesso (PR) no último domingo (27), resultando em um homem sendo espancado de forma violenta. O incidente teve início durante uma festa de aniversário realizada na Casa da Amizade.

O indivíduo teria comparecido à festa, onde várias pessoas estavam reunidas. Em determinado momento, houve uma briga envolvendo o homem e dois rapazes, que o agrediram com extrema violência, desferindo socos e chutes. A vítima recebeu diversos golpes na cabeça e ficou inconsciente, sendo encontrada na varanda de um bar localizado na Rua Delegado Pedro Silveira.

Ele recebeu atendimento da ambulância do município e foi levado ao Hospital Municipal Dr. Kuriki Kaname. No entanto, devido à gravidade dos ferimentos, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e a vítima foi transferida para Apucarana.

O homem encontra-se em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Providência, onde está intubado.