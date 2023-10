Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Bom Sucesso

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Bom Sucesso na manhã de quarta-feira (18).

Conforme a PM, durante patrulhamento a equipe policial militar avistou dois elementos em atitude suspeita, que ao serem abordados nada de ilícito ou irregular foi encontrado na posse dos mesmos, porém ao vistoriar o automóvel, Ford KA, a guarnição encontrou uma arma de fogo, revólver da marca Rossi, com cinco munições intactas no tambor, e uma deflagrada, indagado sobre a posse e o porte da arma de uso letal, o abordado respondeu que é dele. Diante das informações e da ilicitude praticada, ele foi contido pela prática ilícita de porte ilegal de arma de fogo e foi encaminhado para a delegacia para as providências cabíveis.