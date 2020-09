Homem é preso com arma artesanal após desentendimento

Ocorrência atendida pela Polícia Militar às 07h54 de quarta-feira (23).

Natureza Posse Irregular De Arma De Fogo, Acessório Ou Munição – Uso Permitido Endereço Rua João Batista Mortean Preso HOMEM – 19 ANOS

Após solicitação, a equipe policial deslocou até ao endereço citado, onde segundo informações repassadas uma pessoa estaria de posse de uma espingarda ameaçando outra.

No local, relatou que havia ido conversar com sua filha pra tratar de assuntos relacionados ao aluguel, quando seu genro saiu da residência e começaram a discutir, sendo que xxx adentrou à residência e buscou uma espingarda caseira, do tipo puxa fieira cano curto, para ameaçar o senhor, que também acabou buscando uma barra de ferro que estaria em seu veículo para se defender das ameaças.

Diante do ocorrido, a equipe de serviço acabou fazendo a apreensão dos objetos relacionados e encaminhou as partes até a delegacia de Jandaia do Sul para os procedimentos cabíveis.