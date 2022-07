Homem é preso após ser flagrado com revolver na cintura em Bom Sucesso

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Bom Sucesso às 1h22 deste domingo (31) na Rua Francisco Antônio Parra Martinez.

Conforme a PM, a equipe estava em patrulhamento quando avistou um VW Golf de cor preta, com som alto, que devido esse motivo realizou a abordagem no condutor do referindo veículo, sendo uma pessoa de 32 anos, o qual estava com um revólver na sua cintura, marca Taurus, calibre 32, que o revólver se encontrava desmuniciado.

Na sequência foi feita revista no veículo onde foram encontradas seis (06), munições deflagradas em baixo do tapete do motorista.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao autor, sendo ele conduzido para a delegacia de Jandaia do Sul, para serem tomadas as providências cabíveis.

O veículo se encontrava com débitos, sendo confeccionadas as notificações pertinentes e recolhido para o pátio do destacamento de Bom Sucesso.