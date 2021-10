Homem é preso após incendiar casa e carro de ex-esposa

Um homem foi preso pela Polícia Militar, na manhã desta quinta-feira (14), após incendiar o carro e a residência de sua ex-esposa, no Bairro Cruzeiro em Cambira.

A vítima relatou aos policiais que ouviu barulhos em sua residência durante a noite, não sabendo precisar a hora exata, e que ouviu um barulho forte como se fosse de algo se quebrando e que ao acordar na data de hoje por volta das 7h para trabalhar, verificou que o para-brisas traseiro de seu veículo estava quebrado e que havia um tijolo próximo ao carro. Disse também que seu vizinho avistou um indivíduo pulando o muro de sua residência.

A mulher tentou sair de carro e verificou que o mesmo não funcionava saindo assim para trabalhar com o apoio de outro veículo. No trabalho ela foi informada do incêndio.

Devido a suspeita que o autor do crime seria o ex-marido da moradora, a Polícia Militar chamou o homem para comparecer do Destacamento da Polícia Militar de Cambira, onde acabou confirmando o crime. Ele disse aos policiais que a ideia era atear fogo no atual companheiro de sua ex-mulher.

O carro e a casa ficaram destruídos e a Polícia Civil também foi acionada.

A mulher disse aos policiais que o relacionamento entre ela e o ex terminou em 2013.