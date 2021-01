Homem é preso após agredir irmã e sobrinha e Bom Sucesso

Ocorrência atendida pela Polícia Militar de Bom Sucesso às 17h26 de segunda-feira (18) na Rua João Batista Bertucci. Autor: Masculino, 41 anos. Vitimas Femininos: 18 e 50 anos

A equipe foi solicitada a comparecer ao local, onde um masculino estaria agredindo sua irmã e sua sobrinha, que o mesmo estaria muito agressivo, embriagado e já teria agredido violentamente sua irmã. No local, a equipe constatou o fato, sendo que seus irmãos, a agredida e um outro irmão também morador da residência, estavam fazendo sua contenção ao solo.

A equipe então deu voz de abordagem e prisão ao mesmo, haja vista que foram constatados pequenas lesões nas vítimas.

Salienta-se que há escoriações no autor decorrente da luta corporal com seus irmãos na tentativa de ser contido, caracterizando legítima defesa. Diante dos fatos, todas as partes foram encaminhadas à DP para sequência dos procedimentos cabíveis.