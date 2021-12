Homem é preso acusado de agredir e roubar mulher em Bom Sucesso

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 0h37 desta segunda-feira (13) em Bom Sucesso.

Conforme a PM, entrou em contato diretamente com a equipe policial de Bom Sucesso uma mulher, relatando que estaria no bar se divertindo, porém em determinado momento se iniciou um atrito com o autor, onde ela decidiu ir embora, mas foi seguida pelo autor que a arremessou no chão, tomou seu celular e seu cartão de crédito, e passou a desferir chutes em sua barriga enquanto ainda estava no chão, onde a vítima entrou em luta corporal e conseguiu recuperar seu celular e fugiu do local, pedindo por ajuda.

Diante das informações repassadas pela vítima, a equipe policial iniciou buscas pelo autor, que foi localizado e reconhecido pela vítima. Durante a abordagem, continuou ameaçando a vítima na presença dos policiais e diante dos fatos, foi dada voz de prisão e ambas as partes foram encaminhadas para delegacia de Jandaia do Sul para serem tomadas as medidas cabíveis.