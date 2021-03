Homem é morto a tiros em Mandaguari

O crime ocorreu na Rua Raimundo Cardoso, Jardim Boa Vista, por volta das 21h40 de domingo (21). Laércio Vieira Santos, 43 anos, foi morto a tiros.

Conforme a Polícia Militar, no local a equipe visualizou um homem caído no quintal da casa de bruços, com perfurações nas costas e na nádega. O homem foi identificado, em consulta ao sistema foi verificado que ele possui diversas condenações por vários crimes.

A equipe realizou isolamento do local e entrou em contato com vizinhos, mas ninguém quis se pronunciar sobre o ocorrido, apenas informaram ter ouvido os disparos.

Foi acionada uma equipe do SAMU, os quais constataram o óbito da vítima.

Compareceu ao local o investigador, que acionou os órgãos competentes. A perita foi até o local e localizou no bolso da vítima cerca de 30 pedras de substância análoga ao crack embaladas prontas para a venda e uma pedra maior, que foi lacrado pela perita e entregue ao investigador.

O corpo foi recolhido pelo funcionário do IML.