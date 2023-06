Homem é encontrado morto dentro de poço em Mandaguari

O corpo de um homem de 56 anos foi encontrado em um poço em um sítio localizado na estrada do Alegre. A vítima, identificada como Ademar Nunes da Silva, era caseiro do local. Segundo as primeiras informações, ele estava com os pés e as mãos amarradas e havia cal sobre o corpo.

O corpo foi descoberto por uma pessoa que visitou a propriedade e sentiu o forte odor que saía do poço. Ao verificar o local, acabou encontrando o caseiro. A polícia foi acionada imediatamente e, após a chegada da PM, os demais órgãos competentes foram chamados.

O trabalho para retirar a vítima do poço foi realizado pelo Corpo de Bombeiros. Entretanto, o exame preliminar na cena do ocorrido não foi capaz de constatar se Ademar apresentava lesões provocadas por tiros, facadas ou qualquer outro tipo de agressão. O corpo já estava em avançado estado de decomposição.

A suspeita é de que o crime tenha sido cometido há alguns dias. As investigações estão em andamento e a polícia busca esclarecer se o outro homem que morava no sítio tem alguma relação com o homicídio.