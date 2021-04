Homem é agredido na rodoviária de Bom Sucesso

A ocorrência foi registrada às 20h de segunda-feira (12).

Conforme a PM, no local foi feito contato com a vítima onde relatou que estava na rodoviária da cidade, quando segundo ele, pessoas conhecidas dele se aproximaram e, sem motivo algum, começaram a agredi-lo com socos e pontapés, que em determinado momento da agressão um deles pegou uma faca e desferiu três facadas (estocadas), duas nas costas próximo ao ombro direito e uma na face próximo do olho direito, que após as agressões os suspeitos tomaram rumo ignorado.

Os policiais realizaram patrulhamento, mas os acusados não foram localizados.