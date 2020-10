Homem coloca faca no pescoço da mulher após agredi-la em Cambira

Cambira 03h05min Natureza Lesão Corporal – Violência Domestica Preso Masculino 43 anos Endereço Av Cecilio Nakad – Centro

No local a vítima relatou aos policiais que o seu convivente chegou em casa embriagado e alterado e a xingou e já em seguida iniciou as agressões contra a mesma com socos e tapas no rosto e chutes na perna. Em seguida o autor se apossou de uma faca tipo açougueiro e forçou contra o pescoço da vítima, sendo que a mesma foi conversando com o autor até que este se acalmasse, momento este que a vítima conseguiu fazer contato com a Polícia Militar.

Diante dos fatos e do interesse da representação por parte da vítima, fora dada voz de prisão ao autor, o qual foi conduzido no camburão da viatura, sem a necessidade de utilizar algemas.

Em seguida conduzimos ambas as partes até a 17ª SDP/Apucarana para os procedimentos de praxe.