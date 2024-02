Homem arromba e furta casa da ex-mulher em Bom Sucesso

A Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência de violação de domicílio na Rua Francisco Antônio Parra Martinez, centro de Bom Sucesso.

Conforme a PM, a vítima contou que na manhã de terça-feira (6), teria chegado em sua residência e constatado que ela teria sido arrombada, sendo que o vidro da sala estava quebrado e a janela aberta.

Adentrando a residência, constatou que havia um bilhete em cima da mesa escrito o nome do ex-marido e que havia sumido um pacote de carne da geladeira e que em seu guarda-roupas havia sumido uma calça na cor azul e uma blusa de frio preta. A mesma relata que há vários dias vem sendo vítima de furtos do seu ex-marido e que a mesma possui medida protetiva em vigor, em desfavor do mesmo.

A mulher foi orientada e foi confeccionado boletim de ocorrência para providências de polícia judiciária.