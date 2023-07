Homem armado com faca invade Cmei em Maringá

No final da tarde desta segunda-feira (24), um homem assustou uma escola de educação infantil de Maringá, ao entrar armado com uma faca na instituição. O caso aconteceu no CMEI Professora Iria de Castro, no bairro Jardim Andrade.

De acordo com informações da RICtv Maringá, o homem mora ao lado da escola e estava em surto, quando pulou o muro do CMEI.

A Prefeitura de Maringá informou que não há feridos. A agente de segurança da unidade, contratada pelo município, agiu rapidamente na contenção do suspeito.

A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal foram acionadas, o suspeito foi encaminhado para a 9ª Subdivisão Policial e a faca que ele portava foi apreendida.

As informações são do TnOnline