Homem agride mulher e tenta matá-la com canivete

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Bom Sucesso às 23h14 desta quinta-feira (8) na Rua José Pereira.

Conforme a PM, a vítima relatou que possui um relacionamento com XXXX e que na data de hoje a mesma estava na casa de uma amiga, quando ele adentrou a residência pulando o portão e começou a ameaça-la, dizendo “Vou matar você, de hoje você não passa”.

A vítima então se evadiu do local com seus dois filhos de 1 e 10 anos e o homem começou a segui-la, até que a alcançou, derrubando a mesma no chão e começou a agredi-la com socos e chutes e que após vários golpes, pegou um canivete no bolso e tentou esfaqueá-la, tendo a vítima conseguido tomar o canivete e desferido um golpe que feriu a perna do autor e logo em seguida conseguiu fugir.

A vítima foi levada ao hospital municipal, atendida pelo médico e liberada. A equipe policial fez diligências em busca do autor, porém ele não foi encontrado.