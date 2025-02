Grupo de Prefeitos da Associação Municípios do Vale do Ivai -AMUVI, foram em Bom Sucesso prestar solidariedade a prefeita Rosana do Ná

Na manhã de quinta-feira,6, um grupo de prefeitos que compõem a Associação dos Municípios do Vale do Ivai, sendo eles, Rildo de São Pedro do Ivai; Hidek de São João do Ivai; Hermes de Faxinal ; Givanildo de Mauá da Serra e Elaine de Marumbi, além de vereadores e o assessor jurídico da prefeitura de Faxinal.

O grupo foi prestar solidariedade a prefeita Rosana do Ná, devido a situação delicada que ela encontrou o município quando assumiu o mandato em primeiro de janeiro de 2025.

De acordo com Rosana, o ex prefeito não aceitou fazer transição, ou seja,não deu nenhuma informação sobre os contratos de bens e serviços, convênios em andamento, dívidas com fornecedores, dividas com precatórios e dividas com funcionários.

Por esta razão, a prefeita foi surpreendida com dívida de cerca de 22 milhões de reais, que inclui aí as Emendas Parlamentares, que foram utilizadas de forma indevida, dentre outros.

Os prefeitos se colocaram a disposição do município para colaborar com a ajuda de máquinas para manutenção emergencial nas estradas, recursos via AMUVI, que serão levados a discussão com a Associação do Municípios do Vale do Ivai, para contratação de Engenheiro.

Rosana agradeceu o apoio dos colegas prefeitos, e a partir de agora os contatos serão mantidos para resolução dos problemas.

“Estamos nos dedicando diariamente com nossa equipe de trabalho e colaboradores para o mais rápido possível sairmos dessa situação, e agora com o apoio dos prefeitos, aumenta minha esperança, disse a prefeita.

Vale lembrar que o município decretou moratória por 90 dias, podendo ser prorrogado por igual período, para levantar a situação financeira e possível saída par renegociação das mesmas.

Fonte Assessoria

.