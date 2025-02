Governo do Estado promove leilão de veículos e sucatas com lance inicial de R$ 1.050,15

(Agência Estadual) A Secretaria de Estado da Administração e da Previdência (SEAP), por meio do Departamento de Transportes (Deto), divulgou o Edital de Leilão n.º 01/2025 para a alienação de veículos e sucatas considerados inservíveis ou desnecessários. O leilão ocorrerá de forma eletrônica, abrangendo veículos localizados nos municípios de Curitiba, São José dos Pinhais, Maringá e Apucarana.

Serão disponibilizados 248 lotes para arremate, sendo 247 de veículos recuperáveis e um lote de sucata. Lances a partir de R$ 1.050,15 para os lotes 210 a 213.

O certame será conduzido pelo leiloeiro oficial Daniel Elias Garcia, e os interessados devem se inscrever no portal www.danielgarcialeiloes.com.br até o dia 7 de março de 2025.

Cronograma do Leilão

Abertura para lances: 06 de março de 2025, às 10h

Encerramento dos lotes:

Lotes 01 a 083 : 10/03/2025, a partir das 9h

Lotes 084 a 166 : 11/03/2025, a partir das 9h

Lotes 167 a 248 : 12/03/2025, a partir das 9h

Prazos para pagamento

Lotes 01 a 083 : até 11/03/2025

Lotes 084 a 166 : até 12/03/2025

Lotes 167 a 248: até 13/03/2025

Visitação dos lotes

Os interessados poderão visitar os veículos antes do leilão, conforme o seguinte cronograma:

Curitiba – (Lotes 01 a 43) – Pátio do DER: Rua José Veríssimo, n.º 457, Bairro Alto, Curitiba, no dia 26/02/2025, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h.

São José dos Pinhais – (Lotes 44 a 198) – Pátio da Polícia Civil: Pátio da Polícia Civil: Rua Vanderlei Moreno, n.º 14.000, Borda do Campo, São José dos Pinhais, no dia 27/02/2025, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h.

Maringá – (Lotes 199 a 208) – Pátio da UEM: Av. Colombo, n.º 5.790, Zona 7, Maringá, no dia 06/03/2025, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h.

Apucarana – (Lotes 209 a 248) – Pátio da Polícia Civil: Rodovia BR-376, km 245, n.º 651 – Ind. Zona Sul – Vila São Francisco, Apucarana, no dia 07/03/2025, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h.

Entrega dos lotes arrematados

A entrega dos veículos arrematados será nos seguintes períodos:

Curitiba – (Lotes 01 a 43): 09/04/2025

São José dos Pinhais – (Lotes 44 a 198): 10/04/2025 a 16/04/2025

Maringá – (Lotes 199 a 208): 23/04/2025

Apucarana – (Lotes 209 a 248): 24/04/2025 a 25/04/2025

Os interessados podem obter mais informações e esclarecer dúvidas por meio do contato com o leiloeiro pelo e-mail contato@dgleiloes.com.br ou pelo telefone 0800 278 7431. O leilão representa uma oportunidade para aquisição de veículos a preços acessíveis, garantindo transparência e eficiência na gestão do patrimônio público.