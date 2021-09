A assessoria do Governador do Estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, estará em Jandaia do Sul nesta sexta-feira (3).

Na visita oficial ao município, o governador participa do Lançamento da Pedra Fundamental do Empreendimento Casa Fácil-Vida Nova, entrega de uniformes no Colégio Cívico Militar e também duas viaturas e Lançamento da Pedra Fundamental do Contorno de Jandaia do Sul.

A agenda será restrita em virtude da Pandemia.