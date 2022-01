Governador Ratinho Junior anuncia mudanças no secretariado

O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou nesta quarta-feira (12) mudanças no secretariado. Guto Silva deixa a Casa Civil para voltar para a Assembleia Legislativa e retoma seu mandato como deputado estadual. Em seu lugar, quem assume o comando da pasta é o secretário João Carlos Ortega.

Ortega, que já foi vereador e vice-prefeito de Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí, trabalha há muitos anos com Ratinho Junior e esteve à frente, desde o início da gestão, da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, posto que ocupou em outras duas ocasiões em mandatos anteriores. A pasta será liderada agora pelo ex-deputado estadual e ex-prefeito de Pato Branco Augustinho Zucchi, que finalizou o mandato na prefeitura com excelente avaliação.

A mudança também chega à chefia de Gabinete. Ocupando o cargo desde o início do mandato, Daniel Villas Bôas assume a Superintendência de Relações Institucionais, voltada principalmente ao diálogo com o terceiro setor. O novo chefe de Gabinete será Darlan Scalco, ex-presidente da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), que foi prefeito do município de Pérola, e que já trabalhava no Governo do Estado, na Casa Civil.

“O principal objetivo dessas mudanças é reforçar o atendimento aos municípios e fortalecer o diálogo com o terceiro setor, o empresariado e com os outros órgãos e poderes do Estado”, afirmou o governador. “Tenho plena confiança em cada pessoa que assume esses cargos. Fizeram excelentes trabalhos em seus postos anteriores e estão comprometidos em fazer uma gestão moderna, transparente e que atue em prol da população paranaense”.

Os novos secretários assumem as funções na segunda-feira (17).