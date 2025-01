A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Bom Sucesso às 19h47 desta segunda-feira (6).

Conforme a Polícia Militar, relatou a vítima que estava negociando um veículo GM/Celta com um homem através da plataforma Facebook e posteriormente via Whatsapp e que após fazer dois PIX no valor total de R$ 1221,00 o vendedor parou de responder e não mais a atendeu.

A vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis a serem tomados.