Vendedor de edredom aplica golpe em Cambira

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Cambira nesta segunda-feira (11).

Conforme a PM, relatou a solicitante que no dia 07/11/24 estava em sua residência quando passou um vendedor ambulante com uma mulher e uma criança vendendo edredom em um carro escuro, ao realizar a compra com um cartão de crédito, o vendedor informou que o cartão não passou, aí ele passou novamente e solicitou mais um cartão ainda, diante da negativa o mesmo falou que tinha dado certo. Porém, a solicitante percebeu que havia sido retirado uma quantia bem maior de sua compra que seria no valor de R$ 150.

Ao ver com o banco foi constatado duas compras em seu cartão, uma de R$ 100 e outra de R$ 2 mil. Diante dos fatos foi confeccionado o BOU e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil para a tomada de providências cabíveis. A vítima não soube informar mais características do autor dos fatos.

.