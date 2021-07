Na tarde desta sexta-feira (09), o Prefeito Lauro Junior esteve reunido com os diretores e as equipes dos Departamentos de Saúde, Obras e Tributação para avaliação dos resultados entregues no primeiro semestre da gestão.

“Temos objetivos claros e metas estabelecidas para cada departamento Nosso trabalho deve ser focado em entregar uma gestão eficiente e focada em resultados para o Jandaiense”, afirma o prefeito Lauro Junior. Resultados serão compartilhados com toda a população nos próximos dias.