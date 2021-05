Regys Tarcilio, 38 anos, estava internado da UTI do Hospital da Providência, em Apucarana. Ele faleceu na noite de segunda-feira (10), por complicações da Covid-19.

Gerente do Supermercado Bom Dia de São Pedro do Ivaí, Regys era casado com Suelene Andréia e deixa dois filhos.

São Pedro do Ivaí chega a 27 óbitos causados pela covid-19.