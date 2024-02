Garupa de moto morre atropelado por ônibus em Cambira

Na noite desta sexta-feira (23), um homem ainda não identificado veio a óbito após ser atingido por um ônibus na BR-376, em Cambira. A vítima estava na garupa de uma motocicleta Honda Biz e teria caído na pista, próximo ao trevo de acesso ao município.

Equipes de socorristas do Siate, Corpo de Bombeiros e Samu foram acionadas e realizaram procedimentos de ressuscitação, porém, infelizmente, o homem não resistiu e faleceu no local do acidente.

De acordo com relatos do local, a moto seguia em direção a Jandaia do Sul enquanto o ônibus trafegava pela rodovia. O condutor da moto afirmou que o passageiro percebeu a aproximação do ônibus e pulou da motocicleta, mas foi atingido. O condutor da moto conseguiu desviar e não sofreu ferimentos.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local para realizar a investigação do incidente.