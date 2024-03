Garrucha com capacidade de apenas um tiro matou homem em Bom Sucesso

A arma do crime que matou um baiano natural de Caetité (BA) foi apreendida. Trata-se de uma garrucha com capacidade para apenas um disparo.

A Polícia Militar e a Polícia Civil estiveram no local e um indivíduo foi preso acusado do crime, que ocorreu por volta das 4h30 da manhã.

A vítima, Eliandro Silva, de 30 anos, estava a trabalho na cidade e era morador do Estado da Bahia.

Segundo a Polícia Militar

Fomos informados que na Rua MARIA JOSÉ M. HERNANDES teria um masculino em óbito, onde segundo sua ex-namorada, que estava dentro da residência juntamente com outras duas pessoas, ouviram um estampido, e ao verificar o que seria, encontraram o homem ainda com vida dizendo que foi atingido por um tiro, onde conseguiu adentrar até a porta da residência caindo ao chão. As testemunhas acionaram a ambulância municipal e no local a enfermeira informou que a vítima já estava em óbito.

Segundo as testemunhas o autor do disparo teria sido o vulgo xxx morador da cidade. Ainda em tempo, com a chegada da Polícia Civil, após coletar informações do possível autor, as equipes em conjunto lograram êxito em localizar e prender o suspeito.