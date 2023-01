A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Cambira nesta terça-feira (10) na Rua Argentina.

Conforme a PM, compareceu no destacamento o Senhor XXXX 39 anos, relatando que deixou seu caminhão Scania estacionado em frente a sua residência e na data de ontem pela manhã percebeu que teriam furtado as duas baterias do veículo. Relata ainda que as baterias ficam acorrentadas e a corrente foi cortada. Diante dos fatos a vítima foi orientada sobre as devidas providências.