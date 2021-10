Furto no pátio de máquinas da prefeitura de Cambira

Conforme a Polícia Militar, compareceu no destacamento o motorista da Prefeitura Municipal de Cambira relatando que dois ônibus Marcopolo Volare de propriedade do município, que ficam estacionados no pátio de veículos, foram arrombados pelas janelas laterais e do interior foram furtados objetos. Relata ainda que deixou os veículos de forma regular no dia 08/10/2021 por volta das 18h e, ao retornar na segunda-feira, percebeu as irregularidades nos veículos e que os mesmos foram depredados, na tentativa de retirar o kit multimídia com câmera.