A ocorrência foi registrada às 7h02 desta sexta-feira (17) na Rua São Luiz, região central de Cambira.

Conforme a PM, Relata a vítima, que deixou estacionado em via publica, um veículo Ford Escort de cor prata, placas de Apucarana-PR, e pela manhã percebeu que haviam furtado. No porta malas do veículo continha uma motosserra da marca Sthill, modelo 462. Segundo o depoente, o veículo não tinha nenhum sistema de alarme, bem como nenhuma das portas estavam fechando corretamente.