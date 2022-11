Funcionários de frigorífico de Cambira são acusados de furto

Conforme a PM, relata o depoente que na data de 20/11/2022, por volta das 01h15min as câmeras de segurança interna flagraram dois funcionários furtando uma bobina de cabo flexível HEPR Tripolar 3×16 mm de 130m, o bem subtraído está avaliado em aproximadamente RS 8.060,00 (oito mil e sessenta reais).

O fato ocorreu após o término do turno de serviço, para tanto eles danificaram uma cerca, local este que usaram para adentrar e sair das dependências do pátio do frigorífico que fica na zona rural de Cambira .