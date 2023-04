Frente fria acompanhada de ciclone extratropical se desloca sobre o sul do país

Uma nova frente fria está se deslocando sobre o Sul do Brasil nesta sexta-feira (31), podendo atingir várias regiões do país nos próximos dias. A frente fria deve espalhar fortes chuvas pelo Rio Grande do Sul ainda nesta sexta, contando com um ciclone extratropical com possibilidade de formação de um ciclone bomba. Os temporais começam a ganhar potencial a partir deste sábado, ampliando o alerta para intensas tempestades no Sul e Sudeste do Brasil, podendo causar estragos e danos materiais. A chegada desta nova frente fria também impacta em outras regiões já nesta sexta-feira, de acordo com a Climatempo.