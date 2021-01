A Sessão Solene de Posse do prefeito, vice e vereadores em Jandaia do Sul, aconteceu na manhã desta sexta-feira (1) no Auditório Municipal.

Na ocasião, foi eleito presidente da câmara, o vereador João Paulo Bosio e como vice o vereador José Carlos Ranzani.

Acesse o link para assistir https://fb.watch/2K_XtlEBHu/