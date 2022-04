::Fotos:: Finais da 35ª Quinta edição dos Jogos Escolares de Jandaia do Sul

Nesta terça-feira (19) foram realizadas as finais da 35ª edição dos Jogos Escolares de Jandaia do Sul no Ginásio de Esportes da Fafijan.

Após três anos sem a realização dos Jogos Escolares fase municipal devido a pandemia, escolas e colégios do município disputaram partidas emocionantes.

O Prefeito Lauro Junior, Vice-prefeito Fifa, Presidente da Câmara João Paulo Bosio, Vereador Ranzani, Vereador Mazinho, Vereador Welton Pinheiro, Representante do Núcleo Regional de Ensino Fernando Bispo Pontara, Presidente da Acejan Marcos Dario, Professor Primo e os Coordenadores de Esporte Cristiano Maranho e Geraldo Bezerra entregaram medalhas e troféus aos alunos das escolas e colégios campeões que agora irão disputar a Fase Regional do Jogos Escolares 2022.

“Parabéns aos alunos atletas, aos professores, as escolas e colégios, aos pais e familiares, ao Departamento de Educação e Esportes e a todos os envolvidos nos Jogos Escolares Municipais. Retomamos as competições esportivas com muita emoção, vibração, dedicação e envolvimento de todos”. Disse o Prefeito Lauro Junior.

