Forte ventania causa danos em distrito de Cambira 

Uma forte ventania seguida de uma chuva intensa atingiu o Distrito de Bela Vista do Cambira, na manhã desta segunda-feira (13), deixando alguns danos na região.

De acordo com informações preliminares, uma árvore caiu e atingiu o salão paroquial do distrito, resultando no destelhamento do imóvel. Além disso, a igreja local também teve parte de seu telhado danificado. O temporal também afetou um barracão onde está instalado um frigorífico.

A Prefeitura Municipal de Cambira está realizando um levantamento dos danos causados não apenas no distrito, mas também em outras áreas rurais do município. Até o momento, não foram registrados estragos na área urbana.