Foram registrados furtos nesta segunda-feira (21) em Mandaguari

Ocorrência registrada às 7h20 de segunda-feira (21) na Rua Antônio Domingues Freire, Mutirão II

A equipe policial foi solicitada a comparecer no endereço supracitado, onde o solicitante relatou que deixou seu veiculo modelo Fusca placa AEB-8b06 estacionado em frente a sua residência na data de 20/09/2020 as 20 horas e na segunda-feira (21), o mesmo não se encontrava mais no lugar deixado.

Diante dos fatos a equipe realizou patrulhamentos pela cidade porem não encontrou o veiculo.

21/09/2020 09h10 FURTO QUALIFICADO (CONSUMADO) Local: JOSE ALVES BARBOSA, CONJUNTO IPACARAY, MANDAGUARI VÍTIMA/SOLICITANTE: ADULTO FEMININO 22 ANOS OBJETO COMUNICAÇÃO DE FURTO: 1 CELULAR MOTOROLA/MOTO G ONE ROXO

A solicitante relatou que estava dormindo com as janelas aberta por volta das 08h40, e uma pessoa pulou a janela do quarto e furtou um aparelho celular. Diante do fato a equipe realizou patrulhamento pelo bairro, porém não encontrou o aparelho.

21/09/2020 16:10 FURTO SIMPLES (CONSUMADO) Local: AMAZONAS, CENTRO, MANDAGUARI VÍTIMA: ADULTO FEMININO 47 ANOS OBJETO COMUNICAÇÃO DE FURTO: 3 CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CARTOES DIVERSOS, 1 CARTEIRA CARTEIRA DE COURO, DINHEIRO, BICICLETA COR ROXA ESCURA COM CESTA

A solicitante relatou que deixou sua bicicleta encostada na calcada, e quando a mesma retornou a bicicleta havia sido furtada. Relata ainda que dentro da cestinha da bicicleta estava uma carteira de couro, onde dentro da mesma tinha certa quantia de dinheiro e os documentos de RG e CPF.

O autor foi flagrado por comeras de segurança, onde o mesmo estava usando uma camisa cor vermelha, calca cor preta, mascara preta e boné preto. A equipe realizou patrulhamento pela cidade, porém o suspeito e a bicicleta não foram encontrados.