Filha morre e mãe é ferida a tiros em Bom Sucesso

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 22h12 desde domingo (18).

Conforme a Polícia Militar, a equipe policial foi acionada para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo na Rua Sebastião Luiz de Souza.

A equipe, então, deslocou até o local, onde poderia ter ocorrido os disparos e transeuntes repassaram que a pessoa ferida teria sido levada para o Hospital Municipal de Bom Sucesso.

Já no hospital, em contato com familiares da vítima, contaram que ouviram os disparos e que a pessoa ferida estava recebendo atendimento no hospital e havia sido atingida por 6 disparos. Também relataram que sua filha também teria sido atingida e estava caída na calçada da casa, no portão dos fundos.

No local foi visualizado o corpo da vítima já coberto por um lençol, então foi efetuado o isolamento do local e acionando a equipe de plantão da Polícia Civil, IML e Polícia Científica.

Após o trabalho da perícia, o corpo da vítima foi levado até o Instituto Médico Legal de Apucarana.