Família de homem morto pela Polícia realizam manifesto em Bom Sucesso

Neste sábado (23) familiares do “Barão”, homem que foi morto por policiais militares durante cumprimento de mandado judicial, realizaram um manifesto da cidade de Bom Sucesso, protestando com o que chamaram de violência policial.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito era acusado de tráfico de drogas, posse de armas de fogo e ameaças e estava armado no momento da abordagem, já a família alega que não houve confronto e que o homem não estaria armado.

Abaixo, o relatório da Polícia Militar enviado a imprensa:

Data do Registro: 22/09/2023 06:29:41

Endereço: RUA NAHUR VANZELLA, CENTRO – BOM SUCESSO

Natureza Atendimento: CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL – SEM ILICITUDE

Descrição do Fato: Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão criminal, autos n°XXXXX, motivado por denúncias de tráfico de drogas, posse de armas de fogo e ameaças realizadas com estas armas de fogo, esta equipe ROTAM ao chegar na residência, informou a presença policial, solicitou que a porta fosse aberta, porém diante de nenhuma resposta, optou-se pelo rompimento da mesma, que posteriormente foi constatado que ambas as portar que davam acesso a residência, estavam barricadas.

Ao se aproximar da porta de um dos quartos, foi visualizado um homem com uma arma em punho, que diante da grave ameaça atual e iminente, foi necessário realizar o uso de armamento letal para expelir a injusta agressão. Vale ressaltar que para resguardar a integridade da equipe foi necessário retirar a arma das proximidades do agressor, pois o mesmo apresentava sinais vitais, sendo também retiradas as munições do armamento por questões de segurança.

De imediato foi acionado socorro médico, sendo comparecido no local uma equipe do SAMU, a qual constatou o óbito do mesmo. Mediante situação, foram acionados os órgãos competentes para dar prosseguimento na ocorrência.

Após a retirada do corpo, foi possível realizar a busca embaixo do colchão onde estava um simulacro de pistola na cor preta, o qual foi apreendido pela Polícia Científica. Equipes que estiveram no local: Ambulância do Município de Bom Sucesso; Polícia Civil; Polícia

Científica, viatura 21001; Instituto Médico Legal, viatura 17337 e, Comando do Policiamento da Unidade.