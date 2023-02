Falta de CNH e débitos administrativos resultaram em apreensão de motocicleta

Ocorrência registrada pela Polícia Militar de Bom Sucesso às 19h08 na Rua Delegado Pedro Silveira.

Conforme a PM, durante patrulhamento pelo endereço supracitado está equipe se deparou com uma motocicleta com os retrovisores rebatidos estando em desacordo com as normas vigentes, onde de imediato foi abordada.

Verificado via sistema SESP Internet foi constatado que o condutor não possui CNH e sua motocicleta Honda 125 Titan KS de cor azul que possui débitos administrativos.

Dados os fatos o condutor foi notificado e teve sua motocicleta apreendida, logo após o mesmo foi orientado e liberado no local.