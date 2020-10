F-1000 é furtada em Mandaguari

19/10/2020 04:15 FURTO QUALIFICADO (CONSUMADO) Local: BARAO DO RIO BRANCO, JARDIM ESPLANADA, MANDAGUARI VÍTIMA/SOLICITANTE: ADULTO MASCULINO 69 ANOS VEICULO COMUNICAÇÃO DE FURTO: AUTOMOVEL FORD/F1000 BRANCA

A equipe policial foi solicitada a comparecer no endereço supracitado, onde a vítima relatou que as 22 horas de 18/10/2020 estacionou seu veiculo as modelo Ford F-1000 de cor branca placa ayi-7a00 na via pública, em frente sua residência, e que as 4 horas de 19/10/2020 notou que havia sido furtada.

Diante dos fatos a equipe realizou patrulhamento pelo bairro, pela cidade e em estradas rurais, porem sem lograr êxito em localizar o veículo.