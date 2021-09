Evento da Semana Nacional de Trânsito acontece neste sábado na Praça do Café

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul convida toda a população para participar do evento da Semana Nacional de Trânsito que acontecerá dia 25/09, sábado, à partir das 8 horas, na Praça do Café.

Estarão sendo expostos desenhos ilustrativos com o tema “No trânsito sua responsabilidade salva vidas”, feitos pelos alunos do 3º ano do Ensino Fundamental I das Escolas Municipais. Durante o evento acontecerá a entrega de certificados para os alunos participantes.

Haverá também o simulador para demonstração e conscientização da importância do cinto de segurança pela equipe da Autoescola Jandaia em parceria com o Departamento de Educação de Jandaia do Sul, a Polícia Militar, Detran, Acejan e Lions Clube.