Estelionato em Bom Sucesso. Mulher caiu em golpe na compra de motocicleta

Ocorrência Nº: 1277505/2021 Data do Registro: 13/12/2021 16:27:33 Endereço: AVENIDA JULIO ALVES MACHADO – BOM SUCESSO, Paraná Natureza Atendimento: ESTELIONATO

A equipe policial foi acionada a comparecer no endereço citado, onde a vitima feminina de 23 anos, teria caído em um golpe. No local em contato com a vítima a senhora xxxx relatou que viu o anúncio de uma motocicleta Honda CG 150 Fan de cor preta no Facebook, e entrou em contato com o anunciante e começaram as negociações.

A vítima veio até a cidade de Bom Sucesso para concretizar a compra da motocicleta, fez contato com o senhor xxxx e viu a motocicleta, porém em momento algum falaram sobre o valor do veículo, devido a estarem seguindo as orientações do anunciante, onde não era pra falar que estavam comprando a moto por aquele valor.

Acabou fechando o negócio e fazendo um PIX em nome de xxxx. Momento este que falaram ao senhor que já haviam feito o pagamento via PIX a uma pessoa chamada xxxx, foi onde o proprietário do veículo achou estranho, pois não conhecia nenhum xxxx e muito menos anunciou a motocicleta por esse valor.

Diante a situação entraram em contato com Polícia Militar para relatar o ocorrido.