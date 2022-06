Esporte de São Pedro do Ivaí se destaca em competições de grande nível

Atletas de São Pedro do Ivaí estão se destacando em diversas modalidades esportivas. No atletismo, Vassner Marcelo da Silva, conquistou o segundo lugar na corrida de 800m, da fase macrorregional dos Jogos Escolares do Paraná (JEP’s), realizada em Ibiporã. Com o resultado, o atleta foi classificado para disputar a fase final em Campo Mourão, que ocorrerá no próximo mês.

O vôlei masculino também está em alta. Os meninos de São Pedro do Ivaí disputaram a Copa Paraná em Londrina e conquistaram o 3º lugar, em jogo emocionante contra Itambé, que terminou em 2 sets a 1.

O diretor do departamento municipal de Esportes, Carlos Eduardo de Freitas Silva, comenta que o objetivo da administração em resgatar todas as modalidades esportivas está se cumprindo. “Só tenho a agradecer os atletas são-pedrenses pelo esforço. Nosso papel é apoiar e a prefeita Regina tem dado total apoio para as equipes e nossas escolinhas”, comenta.

O diretor ainda destaca que o apoio às modalidades acontece através de muitos investimentos. “A administração tem um projeto importante para o esporte, o que torna possível nosso trabalho. Estamos contratando treinadores para cada modalidade, para que possamos fazer escolinhas e formar desde a base”, frisou Carlos Eduardo.