Escola é arrombada em Bom Sucesso

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Bom Sucesso nesta terça-feira (1).

Conforme relato do solicitante, na Escola Municipal Professor João Teixeira Marabolim havia um arrombamento, onde foi constatado o arrombamento da porta da dispensa e da porta que da acesso a cozinha, onde foram as fechaduras de ambas as portas e o batente danificados, bem como os cadeados de onde foram subtraídos, segundo a diretora, um botijão de gás cheio e aparentemente não deu falta de mais nenhum objeto e que o freezer onde guardam as carnes estava aberto, mas ainda realizaria a conferência, e se necessário complementaria o boletim posteriormente.