Entregador tem a moto roubada durante o trabalho em Bom Sucesso

Relatou a vítima aos polícias, que na noite de sexta-feira (19) foi entregar um lanche na vila rural de Bom Sucesso, na saída para Jandaia do sul com a moto do trabalho HONDA/CG 150 TITAN KS (ALV7029) e durante o trajeto foi abordado por dois indivíduos em uma moto vermelha que vieram por trás e colocaram uma arma de fogo prateada (aparentemente um revólver) em suas costas dizendo “para, para, para perdeu, perdeu”. Logo ele encostou a moto e um dos indivíduos com capacete vermelho e preto tomou rapidamente a moto e empreenderam fuga sentido a cidade de Bom Sucesso. A vítima acionou a proprietária da moto, e então acionaram o 190.

A equipe policial orientou os envolvidos e patrulhou os arredores, porém não obteve

êxito em encontrar os autores.