Endemias de Jandaia do Sul registrou poucos casos de dengue, mas faz alerta

O Setor de Endemias de Jandaia do Sul informou que no período de 1º de agosto de 2020 à 06 de julho de 2021, foram registrados apenas cinco casos de dengue no município.

ALERTA: No último levantamento foi constatado que o índice de infestação está no limite preconizado pela SESA (Secretaria de Estado da Saúde), por isso, é necessário a colaboração de todos.

Seguem algumas dicas:

1 Lixeiras dentro e fora de casa sempre tampadas.

2 Vasilhas para pets devem ser lavadas sempre com água e sabão.

3 Lave semanalmente o coletor de água que fica na parte de trás da sua geladeira e as bandejas do ar-condicionado.

4 Limpe e nivele as calhas. Retire as folhas que impedem a passagem de água.