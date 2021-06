Em São Pedro do Ivaí Campanha do Agasalho vai até 30 de junho

A Prefeitura de São Pedro do Ivaí, através das Secretarias de Promoção do Desenvolvimento Humano e de Assistência Social, deu início à Campanha do Agasalho 2021. Com o lema “Toda roupa tem uma história, escolha um final feliz!”, o objetivo é arrecadar agasalhos, casacos, cobertores, edredons, roupas de cama, roupas infantis e roupas diversas para doar a famílias carentes do município neste inverno.

Todas as roupas obtidas através da campanha serão devidamente higienizadas para evitar transmissão de vírus e separadas em kits antes de serem doadas. As doações podem ser depositadas em pontos de arrecadação no comércio e na Secretaria de Promoção do Desenvolvimento Humano (Cemic).