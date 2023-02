Em Cambira ladrões arremessam objetos nos telhados para saber se tem morador

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Cambira às 8h19 desta segunda-feira (27) na região do Sete de Maio.

Conforme relato do solicitante, no dia anterior, por volta das 22h ele estava sozinho na chácara onde reside com seu irmão, quando alguém passou a arremessar pedras e objetos sobre o telhado, jogaram um armação metálica que danificou as telhas do imóvel, porém, ao perceberem que havia morador, foram até a residência vizinha onde mora o irmão do solicitante (que no momento do fato estava ausente), adentraram a casa que estava destrancada e reviraram diversos móveis e subtraíram um botijão de gás.

Relata ainda que tentou ligar para polícia no entanto acabou a bateria do telefone.

Diante dos fatos, o solicitante foi orientado e o boletim confeccionado.