Em Bom Sucesso pessoa paga mesma conta duas vezes ao dar cheque pré. Entenda.

Ocorrência registrada nesta quarta-feira (3)

Conforme informações da Polícia Militar, compareceu no destacamento a pessoa de 41 anos, relatando que foi vítima de um golpe e que o mesmo havia dado um cheque em um mercado há alguns meses atrás, que posteriormente veio a reaver a posse deste cheque, e que mesmo estando em posse do cheque, foi realizado um saque em sua conta com um cheque aparentemente idêntico ao que a vítima portava.

A vítima foi até a sua agência bancária e conversou com seu gerente de conta, que informou que o que poderia ter ocorrido, é que o seu cheque pode ter sido escaneado e enviado para a nuvem e posteriormente enviado por e-mail para o banco onde foi feito o saque.

Diante dos fatos a vítima foi até o destacamento confeccionar o BOU.