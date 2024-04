Em Bom Sucesso furtaram ferramentas e três carneiros

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Marumbi às 13h14 de quarta-feira (17) na zona rural de Bom Sucesso.

Conforme a PM, compareceu no destacamento policial o solicitante, relatando que saiu do sítio na data anterior, por volta das 18 horas, e quando retornou nesta quarta-feira (17) volta das 6 da manhã, se deparou com o cadeado da porteira do sítio arrebentado. Havia marcas de caminhonete na entrada e foi furtado um martelo, uma turquesa e 3 carneiros. Diante dos fatos foi confeccionado o B.O.