Desacordo comercial em Bom Sucesso

Data do Registro: 08/01/2022 09:30:18 Endereço: RUA OSVALDO REGLIN FILHO, centro – BOM SUCESSO

Conforme a PM, relatou a solicitante que mora de aluguel e que ao tentar sair da residência foi impedida pela locatária que alegava uma dívida em aberto. E durante a conversa e tentativa de deixar a residência houve uma discussão que culminou em tentativas de agressões de ambas as partes. Diante dos fatos as partes foram orientadas sobre os procedimentos cabíveis referentes ao desacordo comercial e referente as tentativas de agressões e ameaças proferidas. Sendo que não houve interesse em representação dos envolvidos que foram informados sobre o prazo decadencial de representação.